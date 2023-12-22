Зеленский подписал закон о страховании инвестиций от военных рисков

Экспортно-кредитное агентство будет страховать инвестиции отечественного бизнеса от военных и политических рисков

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9105 о страховании инвестиций от военных рисков. Документ опубликован на сайт парламента.

Закон позволяет Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) страховать инвестиции отечественного бизнеса от военных и политических рисков.

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Украинские инвесторы не могли страховать свои инвестиции в Украину от военных рисков. Этот механизм был доступен только для иностранцев через их национальные экспортно-кредитные агентства.

Украинское ЭКА могло поддерживать страхование и кредитование только экспортных контрактов. Закон снимает эти ограничения.

Закон предусматривает, что страхование будет осуществляться при направлении инвестиций на создание объектов и инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

На страхование военных рисков ЭКА потребуется 5 млрд грн.

Великобритания добавила 20 млн фунтов в фонд страхования инвестиций в Украину.

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