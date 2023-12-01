Великобритания добавила 20 млн фунтов в фонд страхования инвестиций в Украину

Иностранные инвестиции в Украину уже застрахованы на $100 млн

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Великобритания объявила о вкладе в 20 млн фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), который страхует иностранные инвестиции в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

После взноса Великобритании фонд совокупно может застраховать минимум $100 млн новых инвестиций в Украину.

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SURE создан при Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA) в феврале 2023 года.

MIGA является активным провайдером страхования в Украине, выдав гарантии страхования политических рисков на сумму более $215 млн с начала российского вторжения.

"Наш вклад в размере 20 млн фунтов стерлингов в страховой трастовый фонд MIGA позволит снизить риски проектов и привлечь крайне необходимые частные инвестиции в Украину для поддержания экономического восстановления сейчас и в будущем", — прокомментировала министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани.

Ожидается, что фонд вырастет до $300 млн за счет взносов новых доноров, что позволит MIGA предоставить гарантии финансирования торговли, страхования банковских резервов.

Первый вклад внесла Япония, которая инициировала создание фонда. Позже к фонду присоединились Норвегия и Бельгия, а сейчас свой вклад сделала Великобритания.

В сентябре Всемирный банк застраховал от военных рисков первого частного инвестора в Украине.



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