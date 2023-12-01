Велика Британія додала 20 млн фунтів до фонду страхування інвестицій в Україну

Іноземні інвестиції в Україну вже застраховані на $100 млн

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Велика Британія оголосила про внесок у 20 млн фунтів стерлінгів до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), який страхує іноземні інвестиції в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Після внеску Великої Британії фонд сукупно може застрахувати щонайменше $100 млн нових інвестицій в Україну.

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SURE створено при Багатосторонньому агентстві з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA) у лютому 2023 року.

MIGA є активним провайдером страхування в Україні, видавши гарантії страхування політичних ризиків на суму понад $215 млн з початку російського вторгнення.

"Наш внесок у розмірі 20 млн фунтів стерлінгів до страхового трастового фонду MIGA дозволить знизити ризики проєктів та залучити вкрай необхідні приватні інвестиції в Україну для підтримки економічного відновлення зараз і в майбутньому", – прокоментувала міністерка промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані.

Очікується, що фонд зросте до $300 млн завдяки внескам нових донорів, що дозволить MIGA надати гарантії фінансування торгівлі, страхування банківських резервів.

Перший внесок зробила Японія, яка ініціювала створення фонду. Пізніше до фонду приєдналися Норвегія та Бельгія, а зараз свій внесок зробила Велика Британія.

У вересні Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні.





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