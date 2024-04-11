Украинский бизнес получил возможность страховаться от военных рисков
Райффайзен Банк первым в Украине запускает war risk insurance – услугу страхования имущества от военных рисков. Теперь бизнес может застраховать от военных рисков имущество, передаваемое в залог банка при кредитовании, сообщила пресс-служба банка.
Аон является крупнейшим страховым и перестраховым посредником в Украине, представленным в трех городах страны – Киеве, Львове и Одессе. Компания работает с юридическими лицами. Сейчас Аон предоставляет услуги более чем 430 клиентам в Украине.
В течение года планируется сформировать страховой портфель на сумму около 1 млрд грн в сферах агро, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива.
Воспользоваться инструментом war risk insurance могут компании малого и крупного бизнеса. Для этого нужно обратиться в Райффайзен Банк или в компанию "Аон".
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Благодаря инструменту war risk insurance бизнес сможет:
→ застраховать недвижимость, оборудование и товары в обороте от последствий военных действий,
→ минимизировать риски реализации инвестиционных проектов,
→ привлечь дополнительное финансирование.
Техническую экспертизу при подготовке нового страхового продукта предоставил проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса".
Райффайзен Банк, "Аон", страховые компании ARX, "Универсальная" и ИНГО подписали меморандум о сотрудничестве в направлении страхования от военных рисков. Соглашение открыто для присоединения других украинских страховых компаний после соответствующей аккредитации банком и страховым брокером.
- 9 апреля 2024 года Кабмин расширил возможности экспортно-кредитного агентства (ЭКА) осуществлять страхование инвестиций в стране. Правительство утвердило список военных и политических рисков, а также условия и порядок их страхования (перестрахования).