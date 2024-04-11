Украинский бизнес получил возможность страховаться от военных рисков

Фото: Raiffeisen Bank - Aval/Facebook

Райффайзен Банк первым в Украине запускает war risk insurance – услугу страхования имущества от военных рисков. Теперь бизнес может застраховать от военных рисков имущество, передаваемое в залог банка при кредитовании, сообщила пресс-служба банка.

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Продукт разработан в сотрудничестве с мировой компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и ИНГО.

Справка Aон – ведущая компания в области риск-менеджмента, брокерских услуг по страхованию и перестрахованию, консалтингу в области управления персоналом, говорится на ее сайте. Компания насчитывает около 500 офисов в 120 странах мира и более 50 000 сотрудников.



Аон является крупнейшим страховым и перестраховым посредником в Украине, представленным в трех городах страны – Киеве, Львове и Одессе. Компания работает с юридическими лицами. Сейчас Аон предоставляет услуги более чем 430 клиентам в Украине. – ведущая компания в области риск-менеджмента, брокерских услуг по страхованию и перестрахованию, консалтингу в области управления персоналом, говорится на ее сайте. Компания насчитывает около 500 офисов в 120 странах мира и более 50 000 сотрудников.Аон является крупнейшим страховым и перестраховым посредником в Украине, представленным в трех городах страны – Киеве, Львове и Одессе. Компания работает с юридическими лицами. Сейчас Аон предоставляет услуги более чем 430 клиентам в Украине.