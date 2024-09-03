Бизнес адаптировался к отключениям света и повысил оценку своих перспектив — индекс НБУ

Фото: depositphotos.com

Индекс ожиданий деловой активности вырос до 48.8 в августе с 44.4 в июле, но все еще находится ниже максимальной отметки текущего года (52.3), зафиксированной в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Постепенная адаптация к постоянным отключениям электроэнергии и налаживанию альтернативных источников питания, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог, постоянный внутренний спрос и достаточное предложение товаров, стабильная работа морского коридора, а также сезонный фактор сохранили положительное влияние на ожидания бизнеса во всех секторах, указывают в НБУ.

Сдерживающими факторами оставались ухудшение ситуации безопасности, увеличение обстрелов энергетических объектов и их длительное восстановление, ухудшение курсовых ожиданий, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и энергообеспечения, дефицит квалифицированных кадров.

Предприятия строительства предоставили положительные оценки своих экономических результатов благодаря благоприятным погодным условиям, росту внутреннего спроса и бюджетному финансированию на восстановление инфраструктуры и дорог: секторальный индекс в августе составил 50.7 по сравнению с 49.6 в июле.

Предприятия торговли улучшили ожидания результатов своей деятельности под влиянием устойчивого внутреннего спроса, умеренной инфляции и достаточного предложения товаров: секторальный индекс в августе составил 50.4 (в июле – 44.7).

Предприятия промышленности смягчили сдержанные ожидания, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в августе составил 48.6 (в июле – 45.8).

Предприятия сферы услуг смягчили, но сохранили самые сдержанные оценки результатов своей экономической деятельности из-за существенных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс составил 46.5 в августе (в июле – 42.5).

Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только руководители строительных предприятий ожидали увеличения численности работников. Респонденты других секторов прогнозировали сокращение персонала, хотя и более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки у руководителей торговых предприятий.

НБУ проводил ежемесячный опрос 440 предприятий с 5 по 23 августа.