Бізнес адаптувався до відключень світла та підвищив оцінку своїх перспектив — індекс НБУ

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Індекс очікувань ділової активності зріс до 48.8 у серпні з 44.4 у липні, але все ще знаходиться нижче максимальної позначки поточного року (52.3), зафіксованої у квітні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Поступова адаптація до постійних відключень електроенергії та налагодження альтернативних джерел живлення, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, постійний внутрішній попит та достатня пропозиція товарів, стабільна робота морського коридору, а також сезонний фактор зберегли позитивний вплив на очікування бізнесу у всіх секторах, зазначають у НБУ.

Стримувальними факторами залишалися погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об'єктів та їх тривале відновлення, погіршення курсових очікувань, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та енергозабезпечення, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства будівництва надали позитивні оцінки своїх економічних результатів завдяки сприятливим погодним умовам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетному фінансуванню на відновлення інфраструктури та доріг: секторальний індекс у серпні становив 50.7 проти 49.6 у липні.

Підприємства торгівлі покращили очікування результатів своєї діяльності під впливом сталого внутрішнього попиту, помірної інфляції та достатньої пропозиції товарів: секторальний індекс у серпні становив 50.4 (у липні – 44.7).

Підприємства промисловості пом'якшили стримані очікування з огляду на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у серпні становив 48.6 (у липні – 45.8).

Підприємства сфери послуг пом'якшили, але зберегли найстриманіші оцінки результатів своєї економічної діяльності через суттєві перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс становив 46.5 у серпні (у липні – 42.5).

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збільшення чисельності працівників. Респонденти інших секторів прогнозували скорочення персоналу, хоч і нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки у керівників торгових підприємств.

НБУ проводив щомісячне опитування 440 підприємств із 5 до 23 серпня.