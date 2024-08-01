Бізнес пом'якшив негативні очікування: сектор будівництва на підйомі — індекс НБУ

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Індекс очікувань ділової активності зріс до 44,4 у липні з 43,6 у червні, але все ще перебуває нижче максимальної позначки поточного року (52,3), зафіксованої у квітні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Адаптивність до проблем з енергопостачанням, стабільна робота морського коридору, стійкі інфляційні очікування, пом'якшення валютних обмежень, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на очікування бізнесу, зазначають у НБУ.

Водночас погіршення безпекової ситуації, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, погіршення курсових очікувань та значний дефіцит кваліфікованих кадрів залишалися стримувальними чинниками.

Підприємства будівництва значно покращили стримані оцінки своїх економічних результатів завдяки сезонному пожвавленню діяльності, а також бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла, інфраструктури, доріг та автострад: секторальний індекс у липні становив 49,6 порівняно з 43,0 у червні.

Підприємства промисловості зберегли стримані очікування через дефіцит електроенергії, посилення бойових дій та нестачу кваліфікованих працівників: секторальний індекс у липні становив 45,8 (у червні – 45,5).

Підприємства сфери послуг пом'якшили негативні оцінки, попри значні перебої з енергопостачанням, зниження попиту та збільшення видатків бізнесу: секторальний індекс підвищився до 42,5 у липні з 39,7 у червні.

Підприємства торгівлі дещо погіршили очікування під впливом тривалих відключень електроенергії та посилення курсових очікувань: секторальний індекс у липні становив 44,7 (у червні – 46,4).

Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збереження чисельності працівників на рівні попереднього місяця. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозували скорочення персоналу, хоч і дещо нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки дали керівники торговельних підприємств.

НБУ проводив щомісячне опитування 435 підприємств з 4 до 23 липня 2024 року.