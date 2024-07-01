Український бізнес погіршив очікування другий місяць поспіль – НБУ
Український бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив поточні результати своєї діяльності. Про це свідчить щомісячне опитування Національного банку.
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Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у червні знизився до 43,6 пункту проти 48,0 у травні (у квітні було 52,3).
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 червня 2024 року. В опитуванні взяло участь 445 підприємств.
НБУ вказує, що на подальше погіршення очікувань підприємств усіх секторів вплинули, зокрема зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів, слабкий інвестиційний попит, а також значний дефіцит кваліфікованих працівників.
Підприємства промисловості послабили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45,5 (у травні – 48,8).
Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс – 46,4 (був – 47,7).
Підприємства будівництва також значно послабили свої оцінки через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс – 43,0 (був – 49,8).
Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39,7 (з 47,2).
Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість будівельники були налаштовані на їх незначне сповільнення.
Ситуація на ринку праці погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг, зазначають в НБУ.
За даними компанії Info Sapiens, у травні 2024 року індекс споживчих настроїв знизився за місяць на 5 пунктів і за підсумками травня становить 72,6. Значне погіршення споживчих настроїв населення, а також економічних очікувань аналітики пов'язують із невизначеністю, що зростає: атаки на енергетичну інфраструктуру, впровадження графіків відключення світла, проблеми внутрішньої політики.
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