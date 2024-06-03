Оптимістичні настрої бізнесу закінчилися. Індекс НБУ опустився в зону "буде гірше"

Індекс очікувань ділового сектору вперше за два місяці опустився нижче рівноважного рівня

Фото: Міненерго

Український бізнес, який два місяці поспіль зберігав оптимістичну оцінку щодо своєї поточної діяльності, у травні 2024 року різко погіршив її. Про це свідчить щомісячне опитування Національного банку.

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НБУ вказує, що на суттєве погіршення оцінок результатів діяльності підприємств будівництва вплинула ціла низка факторів: насамперед безпекові ризики (Росія відкрила нову ділянку фронту біля Харкова, почала готувати ще одне наступальне угрупування неподалік від Сум), дефіцит електроенергії, збільшення виробничих витрат через високі ціни на пальне й логістику.

Як наслідок, після двох місяців оптимістичних очікувань індекс ділового сектору опустився нижче рівноважного рівня і становив 48,0 (у квітні було 52,3).

Індекс очікувань ділової активності може коливатися від 0 до 100. Рівень вище 50 означає поліпшення або зростання проти попереднього місяця, і чим вище відхилення індексу від рівня 50, тим вища швидкість змін.

Підприємства торгівлі та сфери послуг прогнозують зменшення товарообороту, обсягів закупівлі товарів для продажу, обсягів нових замовлень на послуги й обсягів послуг у процесі виконання.

Водночас респонденти промисловості та будівництва хоч і суттєво послабили, але поки що зберегли позитивні очікування щодо обсягу виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, а також обсягу будівництва й нових будівельних замовлень.

Джерело: НБУ

Опитування проводилося з 6 до 24 травня 2024 року. У ньому взяли участь 439 підприємств.