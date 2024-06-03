Оптимистические настроения бизнеса окончились. Индекс НБУ опустился в зону "будет хуже"

Индекс ожиданий делового сектора впервые за два месяца опустился ниже равновесного уровня

Фото: Минэнерго

Украинский бизнес, который два месяца подряд сохранял оптимистическую оценку своей текущей деятельности, в мае 2024 года резко ухудшил ее. Об этом свидетельствует ежемесячный опрос Национального банка.

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НБУ указывает, что на существенное ухудшение оценок результатов деятельности предприятий строительства повлиял целый ряд факторов: прежде всего риски безопасности (Россия открыла новый участок фронта возле Харькова, начала готовить еще одну наступательную группировку неподалеку от Сум), дефицит электроэнергии, увеличение производственных затрат из-за высоких цен на горючее и логистику.

Как следствие, после двух месяцев оптимистических ожиданий индекс делового сектора опустился ниже равновесного уровня и составил 48,0 (в апреле было 52,3).

Индекс ожиданий деловой активности может колебаться от 0 до 100. Уровень выше 50 означает улучшение или рост по сравнению с предыдущим месяцем, и чем выше отклонение индекса от уровня 50, тем выше скорость изменений.

Предприятия торговли и сферы услуг прогнозируют уменьшение товарооборота, объемов закупки товаров для продажи, объемов новых заказов на услуги и объемов услуг в процессе выполнения.

В то же время, респонденты промышленности и строительства хоть и существенно ослабили, но пока сохранили положительные ожидания относительно объема изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, а также объема строительства и новых строительных заказов.

Источник: НБУ

Опрос проводился с 6 по 24 мая 2024 года. В нем приняли участие 439 предприятий.