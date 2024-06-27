Українці різко погіршили очікування щодо розвитку економіки через проблеми зі світлом

У травні 2024 року спостерігалося значне погіршення споживчих настроїв населення України, а також економічних очікувань

Фото: Depositphotos

Індекс споживчих настроїв знизився за місяць на 5 пунктів і за підсумками травня становить 72,6 п. Про це свідчать дані щомісячного дослідження "Споживчі настрої в Україні" від Info Sapiens.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"У травні 2024 року ми спостерігаємо значне погіршення споживчих настроїв населення України, а також економічних очікувань. Починаючи з 2023 року ці показники демонструють загальну тенденцію до зниження", – коментують аналітики Info Sapiens.

Значиме зниження в травні 2024 року, за їхніми словами, може бути обумовлено невизначеністю, що зростає: атаки на енергетичну інфраструктуру, впровадження графіків відключення світла, проблеми внутрішньої політики.

Згідно з даними дослідження, в травні українці поліпшили оцінку свого поточного матеріального становища (+1,3, до 53,2), але мають більше сумніві у доцільності великих покупок (-2,2, до 58). Загалом індекс поточного становища знизився на 0,4 — до 55,6.

Водночас українці погіршили оцінки перспектив розвитку економіки країни у найближчий рік (-12, до 66,3) та наступні п'ять років (-3,5, до 103,5), а також мають сумніви у зростанні особистого матеріального становища (-8,9, до 81,9).

Загалом індекс економічних очікувань у травні зменшився на 9,1 та складає 83,9.

У травні зріс показник індексу очікуваної динаміки безробіття (+2,6, до 125,9). Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,5 п. і становить 176,3 п. Індекс девальваційних очікувань знизився на 3,6 – до 152.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine із червня 2000 року, а з 2019 року його проводить Info Sapiens. Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі опитування домогосподарств. Опитують 1000 осіб від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення, а також розмір населеного пункту. Опитування проводилось з 12 до 24 травня 2024 року.