НБУ погіршив прогноз зростання української економіки на 0,6 в.п. через втрати енергосектору

Ключовий фактор, який зараз сприяє зростанню економіки, – висока адаптивність підприємств і населення до роботи в умовах війни

Фото: depositphotos.com

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Зниження прогнозу пов'язане з наслідками ракетних атак Росії, які призвели до значних руйнувань об'єктів критичної інфраструктури й енергосектору.

Прогноз НБУ збігається з оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який у травні також указав на уповільнення зростання української економіки до 3% у 2024 році через руйнування енергетики.

У НБУ зазначають, що, попри обстріли, економіка України продовжує відновлюватися, а реальний ВВП України у першому кварталі 2024 року продовжував зростати.

Ключовий фактор, який зараз сприяє зростанню економіки, – висока адаптивність підприємств і населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.

Уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. В результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася.

Також продовжує працювати морський коридор, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії.

НБУ прогнозує, що у наступні роки економічне зростання України прискориться до 4-5%.

Джерело: НБУ