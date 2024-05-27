НБУ погіршив прогноз зростання української економіки на 0,6 в.п. через втрати енергосектору
Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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Зниження прогнозу пов'язане з наслідками ракетних атак Росії, які призвели до значних руйнувань об'єктів критичної інфраструктури й енергосектору.
Прогноз НБУ збігається з оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який у травні також указав на уповільнення зростання української економіки до 3% у 2024 році через руйнування енергетики.
У НБУ зазначають, що, попри обстріли, економіка України продовжує відновлюватися, а реальний ВВП України у першому кварталі 2024 року продовжував зростати.
Ключовий фактор, який зараз сприяє зростанню економіки, – висока адаптивність підприємств і населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.
Уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. В результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася.
Також продовжує працювати морський коридор, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії.
НБУ прогнозує, що у наступні роки економічне зростання України прискориться до 4-5%.
- 22 травня 2024 року у Мінекономіки підтвердили, що відновлення економіки України сповільнилося після російських ударів по енергетиці.