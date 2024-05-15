Разрушение энергетики ударит по экономике. ЕБРР прогнозирует рост всего на 3% в 2024 году
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины в 2024 году вырастет только на 3% после 5,3% в 2023 году. Об этом говорится в новом отчете ЕБРР о региональных экономических перспективах.
С другой стороны, значительным положительным фактором стало открытие нового черноморского экспортного коридора. Это позволило частично уменьшить неопределенность безопасности использования Черного моря для экспорта не только зерновых, но и продукции металлургической и горнодобывающей промышленности, которые пострадали едва ли не больше всего за последние два года.
"После несколько медленного начала использования этого коридора постепенно набирает обороты", — указывает ЕБРР.
Банк считает, что экономика Украины может разогнаться до 6% в 2025 году, хотя существуют большие риски, что Россия продолжит разрушать портовую и энергетическую инфраструктуру.
В 2023 году прогноз ЕБРР не оправдался. Еще в сентябре банк прогнозировал Украине рост всего на 1%, а по факту он был в пять раз больше.
Другие прогнозы по ВВП на 2024 год такие:
- НБУ – 3% (апрель),
- МВФ – 3,2 (апрель),
- Всемирный банк – 3,2% (апрель),
- Минэкономики – 4,6% (январь),
- консенсус-прогноз – 3,6% (апрель).