Разрушение энергетики ударит по экономике. ЕБРР прогнозирует рост всего на 3% в 2024 году

Фото: ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины в 2024 году вырастет только на 3% после 5,3% в 2023 году. Об этом говорится в новом отчете ЕБРР о региональных экономических перспективах.

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Чтобы Украина быстро восстановилась до довоенного уровня, рост должен быть намного выше – например, 14% в год в течение пяти лет, говорили в ЕБРР раньше.



"Несмотря на увеличение ВВП Украины в 2023 году, которому способствовал рекордный урожай , повреждение электроэнергетической инфраструктуры в результате недавних обстрелов является одним из факторов, которые, скорее всего, ограничат дальнейший рост в 2024 году", — прогнозирует ЕБРР.

Читайте также Разрушена тепловая генерация. Почему это критично и что делать Экономику Украины также будут замедлять ограниченный внутренний спрос, дефицит рабочей силы и недостаточный объем инвестиций.

С другой стороны, значительным положительным фактором стало открытие нового черноморского экспортного коридора. Это позволило частично уменьшить неопределенность безопасности использования Черного моря для экспорта не только зерновых, но и продукции металлургической и горнодобывающей промышленности, которые пострадали едва ли не больше всего за последние два года.

"После несколько медленного начала использования этого коридора постепенно набирает обороты", — указывает ЕБРР.

Банк считает, что экономика Украины может разогнаться до 6% в 2025 году, хотя существуют большие риски, что Россия продолжит разрушать портовую и энергетическую инфраструктуру.

В 2023 году прогноз ЕБРР не оправдался. Еще в сентябре банк прогнозировал Украине рост всего на 1%, а по факту он был в пять раз больше.

Другие прогнозы по ВВП на 2024 год такие: