Минэкономики назвало два сценария для экономики Украины: с быстрым завершением войны и без

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Министерство экономики впервые опубликовало два сценария в своем традиционном консенсус-прогнозе: один – на основе предположения, что война закончится в 2024 году, и второй – на основе предположения, что она продлится дольше.

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Абсолютное большинство экспертов считают, что экономика и дальше будет расти по обоим сценариям, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

В случае быстрого завершения войны, по мнению опрошенных экспертов, рост реального ВВП будет более быстрым – на уровне 5%. Эксперты, считающие, что война будет продолжаться дольше, имеют более сдержанную оценку – рост на уровне 3,5%.

Источник: Министерство экономики

Главными консенсус-месседжами являются:

→ экономика критически зависит от поступлений от международных партнеров, которые, по прогнозам на среднесрочную перспективу, будут постепенно уменьшаться;

→ на 2024 год эксперты разделяют мнение, что потребительская инфляция будет ниже, чем оценивалась ранее (на уровне 8,5% за год по сравнению с оценкой 9,1% по состоянию на октябрь 2023 года), но выше уровня 2023 года. Сдерживать рост цен в первой половине года в основном будет фактор достаточного предложения благодаря эффектам хороших урожаев прошлого года, затем будет ускорение инфляции из-за исчерпания доминантного действия этого фактора на фоне более низкого урожая 2024 года, а также перенос в цены эффекта вялой девальвации гривни;

→ в 2025 году в случае окончания войны в 2024 году инфляция сохранится на уровне 8,2%, а в случае окончания войны в 2025 году, наоборот, вырастет до 9,2%;

→ во время войны дефицит бюджета будет оставаться высоким;

→ реализация отложенного потребительского спроса после окончания войны и возвращение мигрантов в страну будут важными факторами роста, однако масштабы возвращения остаются неопределенными;

→ высокий уровень безработицы является результатом недостатка информации о состоянии рынка труда.

На 2026-2027 годы эксперты в основном предполагают рост экономики в рамках программ восстановления, что будет, соответственно, повышать роль влияния инвестиционного спроса.

Учитывая прогнозы экспертов, ВВП в 2027 году так и не достигнет уровня 2021 года: составляет 91% уровня 2021 для сценария окончания войны в 2024 году, и 88% – для сценария более длительной войны.