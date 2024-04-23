Мінекономіки назвало два сценарії для економіки України: зі швидким закінченням війни й без

Економіка України навіть у 2027 році не відновиться до довоєнного рівня

Фото: Ferrexpo

Міністерство економіки вперше опублікувало два сценарії у своєму традиційному консенсус-прогнозі: один – на основі припущення, що війна закінчиться у 2024 році, і другий – на основі припущення, що вона триватиме довше.

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Абсолютна більшість експертів вважають, що економіка й далі зростатиме за обома сценаріями, йдеться в документі, опублікованому на сайті міністерства.

У випадку швидкого закінчення війни, на думку опитаних експертів, зростання реального ВВП буде швидшим – на рівні 5%. Експерти, які вважають, що війна триватиме довше, мають стриманішу оцінку – зростання на рівні 3,5%.

Джерело: Міністерство економіки

Головними консенсус-меседжами є:

→ економіка критично залежить від надходжень від міжнародних партнерів, які, за прогнозами на середньострокову перспективу, поступово зменшуватимуться;

→ на 2024 рік експерти поділяють думку, що споживча інфляція буде нижчою, ніж оцінювалася раніше (на рівні 8,5% за рік порівняно з оцінкою 9,1% станом на жовтень 2023 року), але вищою за рівень 2023 року. Стримувати зростання цін у першій половині року в основному буде чинник достатньої пропозиції завдяки ефектам гарних торішніх врожаїв, потім буде прискорення інфляції через вичерпання домінантної дії цього чинника на фоні нижчого врожаю 2024 року, а також перенесення в ціни ефекту млявої девальвації гривні;

→ у 2025 році в разі закінчення війни у 2024 році інфляція збережеться на рівні 8,2%, а в разі закінчення війни у 2025-му, навпаки, зросте до 9,2%;

→ під час війни дефіцит бюджету залишатиметься високим;

→ реалізація відкладеного споживчого попиту після завершення війни та повернення мігрантів до країни будуть важливими чинниками зростання, проте масштаби повернення лишаються невизначеними;

→ високий рівень безробіття є результатом нестачі інформації про стан ринку праці.

На 2026-2027 роки експерти в основному припускають зростання економіки в рамках програм відновлення та відбудови, що, відповідно, підвищуватиме роль впливу інвестиційного попиту.

Ураховуючи прогнози експертів, ВВП у 2027 році так і не досягне рівня 2021 року: становить 91% рівня 2021 року для сценарію закінчення війни у 2024 році, та 88% – для сценарію більш тривалої війни.