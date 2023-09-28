ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году на 1%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил свой майский прогноз роста экономики Украины на 2023-2024 годы, говорится на сайте ЕБРР.

"В Украине в 2023 году ожидается рост ВВП на 1%, что отражает резкое снижение ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За этим, вероятно, последует увеличение на 3% в 2024 году", – говорится в сообщении ЕБРР.

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ЕБРР напоминает, что в первом квартале 2023 года ВВП Украины упал на 10,5% в годовом исчислении, хотя приток внешнего финансирования в объемах больше, чем в 2022 году, и новая программа МВФ оказала поддержку макроэкономической стабильности, увеличили валютные резервы до рекордного уровня в $41,7 млрд на конец июля 2023 года и помогли снизить инфляцию до 8,6% в августе 2023 года с пикового значения в 26,6% в декабре 2022 года.

"В то же время неопределенность, связанная с войной, остается исключительно высокой. Война негативно повлияла на финансы большинства предприятий, а внутренний спрос остается подавленным из-за перемещения за границу более 8 млн человек. Недавнее непродолжение коридора экспорта зерна и волна разрушений зерновой портовой инфраструктуры добавляют неопределенности, когда речь идет о краткосрочных перспективах", – объяснил ЕБРР свой прогноз.

В целом ЕБРР улучшил свой прогноз роста экономик в регионах его действия в 2023 году на 0,2 процентных пункта – до 2,4% за счет значительного пересмотра в сторону повышения в Турции и Центральной Азии, частично компенсированного более слабыми прогнозами роста в странах Европы, что развиваются.

Как отметила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, в банке видят расходящиеся модели роста в регионах ЕБРР.

"Устойчивый рост экономик Центральной Азии и более слабые показатели экономики Центральной Европы и стран Балтии отражают разные последствия цен на энергоносители, инфляции и изменения моделей торговли", – сказала она.