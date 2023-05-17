Еврокомиссия впервые оценила экономику Украины как потенциального члена ЕС

Еврокомиссия впервые в своих прогнозах дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на экономический прогноз European Economic Forecast, Spring 2023.

Вместе с Украиной Еврокомиссия оценивала экономики Молдовы и Боснии и Герцеговины, также получивших статус кандидата.

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В Еврокомиссии считают, что до войны Украина была страной с уровнем доходов ниже среднего. Ее развитие сдерживали неравномерные структурные реформы. Это объяснялось нехваткой политического согласия, влиянием на события в стране "заинтересованных лиц", высоким уровнем коррупции и низким уровнем инвестиций.

После российского вторжения Украина "продемонстрировала чрезвычайную выносливость во время войны", а усилия по присоединению к ЕС должны улучшить ситуацию, говорится в прогнозе.

Сравнивая ситуацию в Украине с тем, что есть в ЕС, в Еврокомиссии прежде всего отмечают: украинская экономика гораздо менее диверсифицирована и имеет значительное влияние государства. В государственном секторе производится до десятой части продукции и работает каждый пятый занятый.

Все это приводит к низким позициям Украины в глобальной конкурентоспособности. Даже от самых слабых членов ЕС в рейтингах ее отделяют десятки пунктов.

В ЕС признают, что во время войны Украине пришлось столкнуться с масштабными разрушениями и массовым оттоком граждан за границу, что привело к сокращению ВВП. Однако экономика Украины показала большую выносливость к вызовам, чем от нее ожидали. Также устойчивой оказалась и энергетическая система, которую во время войны объединили с европейской.

В Еврокомиссии ожидают, что от падения почти в 30% по итогам 2022 года украинская экономика может вырасти – на 0,6% в 2023 году, а в 2024 году рост может составить 4%, если к этому времени закончится война.

Чтобы направить Киев на путь к членству в ЕС, нужна масштабная и амбициозная программа реформ – от развития действенной системы судопроизводства и борьбы с коррупцией до кардинальной модернизации экономики, считают в Еврокомиссии.

Первую оценку прогресса Украины в реформах, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС, Еврокомиссия должна представить уже в июне. Брюссель оценит, что изменилось через год с тех пор, как Украина получила статус кандидата, и обновит список рекомендаций, на каких преобразованиях следует сконцентрироваться.

Осенью Евросоюз должен отчитаться о политике расширения, и на этот раз она будет впервые учитывать возможность членства Украины.

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