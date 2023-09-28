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ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України у 2023 році на 1%

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 09:43
ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України у 2023 році на 1% - Фото
ЄБРР (Фото: пресслужба ЄЕБРР)

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг свій травневий прогноз щодо зростання економіки України на 2023-2024 роки. Йдеться на сайті ЄБРР.

"В Україні у 2023 році очікується зростання ВВП на 1%, що відображає різке зниження ВВП у першому кварталі, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. За цим, ймовірно, буде збільшення на 3% у 2024 році", – йдеться в повідомленні ЄБРР.

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ЄБРР нагадує, що у першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному обчисленні, хоча приплив зовнішнього фінансування в обсягах більших, ніж у 2022 році, і нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня $41,7 млрд на кінець липня 2023 року і допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення у 26,6% у грудні 2022 року. 

"Водночас невизначеність, пов'язана з війною, залишається виключно високою. Війна негативно вплинула на фінанси більшості підприємств, а внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон понад 8 млн осіб. Нещодавнє непродовження коридору експорту зерна та хвиля руйнувань зернової портової інфраструктури додають невизначеності, коли йдеться про короткострокові перспективи", – пояснив ЄБРР свій прогноз.

Загалом ЄБРР покращив свій прогноз зростання економік у регіонах його дії у 2023 році на 0,2 процентних пункти – до 2,4% шляхом значного перегляду у бік підвищення в Туреччині та Центральній Азії, частково компенсованого більш слабкими прогнозами зростання в країнах Європи, що розвиваються.

Як зазначила головна економістка ЄБРР Беата Яворчик, у банку бачать розбіжні моделі зростання в регіонах ЄБРР.

"Стійке зростання економік Центральної Азії та слабші показники економіки Центральної Європи та країн Балтії відображають різні наслідки цін на енергоносії, інфляції та зміни моделей торгівлі", – сказала вона.

Наталія Софієнко
ЄБРРекономіка Українизростання економіки України
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