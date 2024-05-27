НБУ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 0,6 п.п. из-за потерь энергосектора

Ключевой фактор, который сейчас способствует росту экономики, – высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны

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Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год с 3,6% до 3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Снижение прогноза связано с последствиями ракетных атак России, которые привели к значительным разрушениям объектов критической инфраструктуры и энергосектора.

Прогноз НБУ совпадает с оценкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который в мае также указал на замедление роста украинской экономики до 3% в 2024 году из-за разрушения энергетики.

В НБУ отмечают, что, несмотря на обстрелы, экономика Украины продолжает восстанавливаться, а реальный ВВП Украины в первом квартале 2024 продолжал расти.

Ключевой фактор, который сейчас способствует росту экономики, – высокая адаптивность предприятий и населения к работе в условиях войны. Также экономику поддерживают значительные бюджетные расходы на оборону и социальную защиту граждан.

Правительство сдержанно тратило средства в первом квартале из-за неопределенности с поступлением международной помощи. В результате восстановление экономики в начале года несколько притормозило. Однако уже с середины марта помощь от международных партнеров активизировалась.

Также продолжает работать морской коридор, по которому украинский бизнес экспортирует продовольствие и продукцию металлургии.

НБУ прогнозирует, что в последующие годы экономический рост Украины ускорится до 4-5%.

Источник: НБУ