Украинцы резко ухудшили ожидания развития экономики из-за проблем со светом

В мае 2024 года наблюдалось значительное ухудшение потребительских настроений населения Украины, а также экономических ожиданий

Фото: Depositphotos

Индекс потребительских настроений снизился за месяц на 5 пунктов и по итогам мая составляет 72,6 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" от Info Sapiens.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

"В мае 2024 года мы наблюдаем значительное ухудшение потребительских настроений населения Украины, а также экономических ожиданий. Начиная с 2023 года данные показатели демонстрируют общую тенденцию к снижению", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Значительное снижение в мае 2024 года, по их словам, может быть обусловлено растущей неопределенностью: атаки на энергетическую инфраструктуру, введение графиков отключения света, проблемы внутренней политики.

Согласно данным исследования, в мае украинцы улучшили оценку своего текущего материального положения (+1,3, до 53,2), но больше сомневаются в целесообразности крупных покупок (-2,2, до 58). В целом индекс нынешнего положения снизился на 0,4 — до 55,6.

При этом украинцы ухудшили оценки перспектив развития экономики страны в ближайший год (-12, до 66,3) и последующие пять лет (-3,5, до 103,5), а также сомневаются в росте личного материального положения (-8,9, до 81,9).

В целом индекс экономических ожиданий в мае снизился на 9,1 и составляет 83,9.

В мае вырос показатель индекса ожидаемой динамики безработицы (+2,6, до 125,9). Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,5 п. и составляет 176,3 п. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,6 – до 152.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта. Опрос проводился с 12 по 24 мая 2024 года.