Украинский бизнес ухудшил ожидания второй месяц подряд – НБУ

Фото: Depositphotos

Украинский бизнес второй месяц негативно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует ежемесячный опрос Национального банка.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июне снизился до 43,6 пункта против 48,0 в мае (в апреле было 52,3).

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 июня 2024 года. В опросе приняло участие 445 предприятий.

НБУ указывает, что на дальнейшее ухудшение ожиданий предприятий всех секторов повлияли, в частности, рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии вследствие российских атак на энергосистему и повышения тарифов, слабый инвестиционный спрос, а также значительный дефицит квалифицированных работников.

Справка Индекс ожиданий деловой активности может колебаться от 0 до 100. Уровень выше 50 означает улучшение или рост по сравнению с предыдущим месяцем, и чем выше отклонение индекса от уровня 50, тем выше скорость изменений. Индекс ожиданий деловой активности может колебаться от 0 до 100. Уровень выше 50 означает улучшение или рост по сравнению с предыдущим месяцем, и чем выше отклонение индекса от уровня 50, тем выше скорость изменений.

Предприятия промышленности ослабили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием ухудшения ситуации безопасности, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат: секторальный индекс в июне составил 45,5 (в мае – 48,8).

Предприятия торговли сохранили негативные ожидания на фоне усложнения ситуации с энергоснабжением, повышения тарифа на электроэнергию и ухудшения курсовых ожиданий: секторальный индекс – 46,4 (был – 47,7).

Предприятия строительства также значительно ослабили свои оценки из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс – 43,0 (был – 49,8).

Предприятия сферы услуг второй раз подряд наиболее сдержанно оценили результаты своей экономической деятельности и ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение затрат из-за дефицита электроэнергии и снижения спроса: секторальный индекс снизился до 39,7 (с 47,2).

Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, строители же были настроены на их незначительное замедление.

Ситуация на рынке труда усугубилась. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное – в сфере услуг, отмечают в НБУ.

По данным компании Info Sapiens, в мае 2024 года индекс потребительских настроений снизился за месяц на пять пунктов и по итогам мая составляет 72,6. Значительное ухудшение потребительских настроений населения, а также экономических ожиданий аналитики связывают с растущей неопределенностью: атаки на энергетическую инфраструктуру, внедрение графиков отключения света, проблемы внутренней политики.