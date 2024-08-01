Бизнес смягчил негативные ожидания: сектор строительства на подъеме — индекс НБУ

Ухудшение ситуации с безопасностью и дефицит кадров сдерживают активность бизнеса

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Индекс ожиданий деловой активности вырос до 44,4 в июле с 43,6 в июне, но все еще находится ниже максимальной отметки текущего года (52,3), зафиксированной в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса, указывают в НБУ.

При этом ухудшение ситуации с безопасностью, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров оставались сдерживающими факторами.

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки своих экономических результатов благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад: секторальный индекс в июле составил 49,6 по сравнению с 43,0 в июне.

Предприятия промышленности сохранили сдержанные ожидания из-за дефицита электроэнергии, усиления боевых действий и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июле составил 45,8 (в июне – 45,5).

Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки, невзирая на значительные перебои с энергоснабжением, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс повысился до 42,5 в июле с 39,7 в июне.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий: секторальный индекс в июле составил 44,7 (в июне – 46,4).

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий.

НБУ проводил ежемесячный опрос 435 предприятий с 4 по 23 июля 2024 года.