Пожвавлення попиту та стабільність в енергетиці підвищили очікування бізнесу — індекс НБУ

Стримувальними факторами для бізнесу залишаються витрати на енергію, оплату праці, логістику, дефіцит кадрів

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Індекс очікувань ділової активності впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49.4 у жовтні порівняно з 48.7 у вересні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови позитивно впливали на очікування бізнесу.

Стримувальними чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об'єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику, подорожчання пального через підвищення ставок акцизного збору, дефіцит кваліфікованих кадрів, прискорення темпів інфляції.

Підприємства торгівлі дещо знизили, але зберегли найоптимістичніші оцінки рівня своєї ділової активності завдяки пожвавленню споживчого попиту, достатній пропозиції товарів та налагодженню логістики: секторальний індекс у жовтні становив 51.9 (у вересні – 52.1).

Підприємства промисловості стримано оцінили поточні результати своєї діяльності з огляду на складну ситуацію з безпекою та зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику: секторальний індекс у жовтні становив 49.8 (у вересні – 50.3).

Підприємства будівництва погіршили оцінки своїх економічних результатів у найближчій перспективі з огляду на сезонне уповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури: секторальний індекс у жовтні становив 49.6 порівняно з 50.1 у вересні.

Підприємства сфери послуг підвищили, проте залишили найбільш стриманими оцінки свого поточного розвитку через посилення обстрілів портової інфраструктури, збільшення видатків та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 47.2 у жовтні (у вересні – 44.6).

Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували на скорочення чисельності персоналу. Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, торгівлі та сфери послуг – навпаки, їхнє уповільнення.

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