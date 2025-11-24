72% компаний планируют инвестировать в Украину, несмотря на войну – опрос ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины возобновился почти до уровня 2021 года

Количество компаний, которые планируют и в дальнейшем инвестировать в Украину, несмотря на войну, выросло до 72%. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Европейской бизнес-ассоциации "Индекс инвестиционной привлекательности Украины".

У 2024 году были готовы инвестировать 70%, а в 2023-м – 57% членских компаний ЕБА, присутствующих на рынке.

В целом интегральный показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины в 2025 году несколько вырос и составил 2,70 балла из пяти возможных (2,49 балла в 2024 году).

Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года накануне полномасштабного российского вторжения.

Источник: ЕБА

К главным факторам положительного влияния на инвестиционный климат в Украине руководители компаний относят евроинтеграционное движение, преференциальный режим международной торговли и "транспортный безвиз", дерегуляцию и диджитализацию государственных услуг.

Российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее следуют коррупция и слабая судебная система, нехватка кадров и удары по украинской энергетике. По мнению 78% респондентов, инвестиционную привлекательность Украины ухудшает ограничение валютных операций.

Количество руководителей членских компаний ЕБА, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным, постепенно уменьшается: 71% в 2025 году против 79% в 2024-м и 84% в 2023-м. Крайне неблагоприятным его считают 14% (20% – в 2024 году). В то же время 21% респондентов оценивает инвестклимат как нейтральный, а 8% – как благоприятный.

Источник: ЕБА

В 2026 году 29% опрошенных СЕО ожидают улучшения инвестиционного климата, 44% считают, что существенных изменений не произойдет, а 27% прогнозируют ухудшение.

В то же время с 17% в прошлом году до текущих 29% выросла доля топ-менеджеров, которые считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.

"Десятки лет подряд бизнес сигнализирует о запросе на действенную и комплексную борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права. Это важные маркеры также и для новых инвесторов и инвестиций, в которых так ощутимо нуждается украинская экономика", – прокомментировала результаты исследования исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше четырех баллов. В текущей волне опроса приняли участие 88 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 43% – представители среднего бизнеса, 28,5% – крупного, 28,5% – малого бизнеса.



Опрос проводился с 13 по 30 октября 2025 года.