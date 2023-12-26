Вкладывать деньги в Украину стало выгоднее, несмотря на ухудшение инвестклимата — ЕБА

Индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился незначительно в 2023 году

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Доля топ-менеджеров, считающих, что новые инвестиции в Украину будут выгодными, выросла почти вдвое: с 17% в прошлом году до 32%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Индекс инвестиционной привлекательности Украины".

В целом интегральный показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины снизился незначительно в 2023 году – до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года).

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Большинство (84%) опрошенных директоров членских компаний ЕБА считают инвестклимат неблагоприятным. Среди них уменьшилось количество респондентов, считающих его крайне неблагоприятным – с 37% до 24%. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 7% топ-менеджеров и еще 9% считают его скорее благоприятным.

Почти половина респондентов (48%) отмечают ухудшение инвестиционного климата, 39% считают, что существенных изменений не произошло, и 13% считают, что инвестклимат улучшился.

57% компаний, уже присутствующих на украинском рынке, собираются инвестировать в Украину во время войны, а 79% готовы присоединяться к процессу восстановления.

В течение следующих шести месяцев 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 48% считают, что инвестклимат существенно не изменится.

14% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2024 года.

Полномасштабная военная агрессия России против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором и третьем местах – коррупция и слабая судебная система.

Среди позитивных изменений СЕО назвали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, дерегуляционные инициативы и диджитализацию государственных услуг.

Источник: ЕБА

Справка Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 85 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Партнер по исследованию – Gradus Research. Европейская бизнес-ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 85 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Партнер по исследованию – Gradus Research.

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