Компании стали больше доверять судебной системе — опрос ЕБА
Уровень доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний вырос в 2023 году по сравнению с 2021 годом: с 1,96 балла до 2,17 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Судебный индекс" от Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Исследование показало незначительное положительное изменение бизнесом оценок работы судебной системы в 2023 году. Все компоненты индекса несколько выросли по сравнению с 2021 годом, но недостаточно, чтобы говорить об ощутимых изменениях, отмечают в ЕБА.
В 2023 году интегральный показатель Судебного индекса увеличился до 2,73 балла по 5-балльной шкале (в 2021 году – 2,51 балла).
Респонденты в целом положительно оценили деятельность Верховного Суда. Также отметили необходимость сохранения системы хозяйственных судов, Большой Палаты Верховного Суда.
Среди факторов организации и деятельности судебной системы лучше всего эксперты оценили доступность судебных решений, квалификацию и профессионализм судей, качество судебных решений и предсказуемость результатов судебного процесса. Худшие оценки имеют сроки принятия судебных решений, независимость судебной системы и объективность судебного процесса.
49% считают, что ситуация с независимостью судов не изменилась за последние два года, а 27% – что ситуация имеет разную динамику в разных судах.
Наивысшую оценку работы получили хозяйственные суды – 2,83 балла из 5 возможных (2,62 – в 2021 году). На втором месте – административные (2,72 балла), и на третьем – общие суды (2,63 балла).
Негативную оценку получила идея создания специализированного суда по инвестиционным спорам, в первую очередь из-за невозможности надлежащего разграничения юрисдикции такого суда с другими судами.
Наиболее неотложными задачами в деятельности судебной власти бизнес называет преодоление кадрового голода и коррупции, обеспечение независимости судебной власти от влияния со стороны других ветвей власти и обеспечение единства и постоянства судебной практики.
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