Компании стали больше доверять судебной системе — опрос ЕБА

49% бизнеса считает, что ситуация с независимостью судов не изменилась за последние два года

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Уровень доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний вырос в 2023 году по сравнению с 2021 годом: с 1,96 балла до 2,17 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Судебный индекс" от Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Исследование показало незначительное положительное изменение бизнесом оценок работы судебной системы в 2023 году. Все компоненты индекса несколько выросли по сравнению с 2021 годом, но недостаточно, чтобы говорить об ощутимых изменениях, отмечают в ЕБА.

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В 2023 году интегральный показатель Судебного индекса увеличился до 2,73 балла по 5-балльной шкале (в 2021 году – 2,51 балла).

Респонденты в целом положительно оценили деятельность Верховного Суда. Также отметили необходимость сохранения системы хозяйственных судов, Большой Палаты Верховного Суда.

Среди факторов организации и деятельности судебной системы лучше всего эксперты оценили доступность судебных решений, квалификацию и профессионализм судей, качество судебных решений и предсказуемость результатов судебного процесса. Худшие оценки имеют сроки принятия судебных решений, независимость судебной системы и объективность судебного процесса.

49% считают, что ситуация с независимостью судов не изменилась за последние два года, а 27% – что ситуация имеет разную динамику в разных судах.

Наивысшую оценку работы получили хозяйственные суды – 2,83 балла из 5 возможных (2,62 – в 2021 году). На втором месте – административные (2,72 балла), и на третьем – общие суды (2,63 балла).

Негативную оценку получила идея создания специализированного суда по инвестиционным спорам, в первую очередь из-за невозможности надлежащего разграничения юрисдикции такого суда с другими судами.

Наиболее неотложными задачами в деятельности судебной власти бизнес называет преодоление кадрового голода и коррупции, обеспечение независимости судебной власти от влияния со стороны других ветвей власти и обеспечение единства и постоянства судебной практики.

Источник: ЕБА

Справка Судебный индекс проводится ЕБА с 2013 года для мониторинга и своевременного выявления проблемных аспектов во взаимоотношениях между бизнесом и судебной ветвью власти. Он состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов ЕБА, оценка беспристрастности судебной системы, средняя оценка факторов организации и деятельности судебной системы. В исследовании, которое проводилось с 23 октября по 9 ноября, приняли участие 75 юристов членских компаний ЕБА. Партнер исследования в 2023 году – юридическая фирма AEQUO. Судебный индекс проводится ЕБА с 2013 года для мониторинга и своевременного выявления проблемных аспектов во взаимоотношениях между бизнесом и судебной ветвью власти. Он состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов ЕБА, оценка беспристрастности судебной системы, средняя оценка факторов организации и деятельности судебной системы. В исследовании, которое проводилось с 23 октября по 9 ноября, приняли участие 75 юристов членских компаний ЕБА. Партнер исследования в 2023 году – юридическая фирма AEQUO.

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