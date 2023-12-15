Только для 8% компаний налоговый режим в Украине помогает развивать бизнес — опрос ЕБА

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Текущий налоговый режим в Украине оценивают как удовлетворительный 52% компаний, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% – что он способствовал развитию их бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования "Налоговый индекс" от Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В целом интегральная оценка индекса снизилась до 2,85 балла из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году).

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В этом году самую низкую оценку среди факторов, влияющих на расчет индекса, получило качество налогового законодательства – 2,63 балла. Оценивают ее отрицательно 39%, а 52% – удовлетворительно. По сравнению с прошлым годом, снизилось количество тех, кто считает налоговое законодательство качественным – с 26% до нынешних 9%.

Наибольшее негативное влияние на качество законодательства — постоянные изменения, противоречия, неоднозначные положения и его сложность.

42% респондентов считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной (2,67 балла). Как и в прошлом году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно. Только 17% считают ее легкой (20% в 2022 году).

Больше всего респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность.

Почти не изменилась оценка качества налогового обслуживания – 3,03 балла. Около половины респондентов (48%) считают качество обслуживания удовлетворительным, 31% удовлетворены обслуживанием и 21% – недовольны.

46% было комфортно работать с налоговой службой, 16% - сложно. У 17% опрошенных компаний вопросы были решены удовлетворительным образом, у 63% – частично.

Оценка фискального давления получила наивысший балл – 3,07. Впрочем, участники опроса сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом. Только 7% (4% в 2022 году) не почувствовали никаких проявлений давления по отношению к своей компании. Четверть опрашиваемых сообщают об ощутимом фискальном давлении, 40% – об умеренном.

Среди проявлений фискального давления бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами – 64% опрошенных.

Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и искусственную блокировку налоговых накладных (41%). В прошлом году таковых было 27% и 23% соответственно.

В 2023 году 52% сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% – с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД и применения пени. 17% сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

Источник: ЕБА

Справка Исследование "Налоговый индекс" ЕБА проводит с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов: качество налогового законодательства, обременительность/легкость администрирования налогов, фискальное давление, качество налогового обслуживания. В нынешнем опросе приняли участие 75 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний ЕБА. Опрос проводился с 14 ноября по 1 декабря. Партнер опроса в 2023 году – EY в Украине. Исследование "Налоговый индекс" ЕБА проводит с 2011 года. Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов: качество налогового законодательства, обременительность/легкость администрирования налогов, фискальное давление, качество налогового обслуживания. В нынешнем опросе приняли участие 75 специалистов в сфере налогов и финансов членских компаний ЕБА. Опрос проводился с 14 ноября по 1 декабря. Партнер опроса в 2023 году – EY в Украине.

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