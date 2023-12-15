Тільки для 8% компаній податковий режим в Україні допомагає розвивати бізнес — опитування ЄБА

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Поточний податковий режим в Україні оцінюють як задовільний 52% компаній, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і лише 8% – що він сприяв розвитку їхнього бізнесу. Про це свідчать результати щорічного дослідження "Податковий індекс" від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Загалом інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,85 бала із п'яти можливих і продовжує перебувати у негативній площині (2,97 бала у 2022 році).

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Цього року найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, одержала якість податкового законодавства – 2,63 бала. Оцінюють її негативно 39%, а 52% – задовільно. Порівнюючи з минулим роком знизилася кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним – з 26% до поточних 9%.

Найбільший негативний вплив на якість законодавства — постійні зміни, протиріччя, неоднозначні положення та його складність.

42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків та підготовки податкової звітності обтяжливою (2,67 бала). Як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Лише 17% вважають її легкою (20% у 2022 році).

Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їхню незрозумілість.

Майже не змінилася оцінка якості податкового обслуговування – 3,03 бали. Близько половини респондентів (48%) вважають якість обслуговування задовільною, 31% задоволені обслуговуванням та 21% – незадоволені.

46% було комфортно працювати з податковою службою, 16% – складно. У 17% опитаних компаній питання було вирішено задовільним чином, у 63% – частково.

Оцінка фіскального тиску отримала найвищий бал – 3,07. Утім, учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску, порівнюючи з минулим роком. Лише 7% (4% у 2022 році) не відчули жодних проявів тиску щодо своєї компанії. Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% – про помірний.

Серед проявів фіскального тиску бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролювальними органами – 64% опитаних.

Істотно зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Торік таких було 27% та 23% відповідно.

У 2023 році 52% стикалися з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% – з недотриманням термінів валютного контролю за ЗЕД та застосування пені. 17% повідомили про проблеми з отриманням відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного пального, РРО/ПРРО).

Джерело: ЄБА

Довідка Дослідження "Податковий індекс" ЄБА проводить з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточному опитуванні взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня. Партнер опитування у 2023 році – EY в Україні. Дослідження "Податковий індекс" ЄБА проводить з 2011 року. Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства, обтяжливість/легкість адміністрування податків, фіскальний тиск, якість податкового обслуговування. У поточному опитуванні взяли участь 75 фахівців у сфері податків та фінансів членських компаній ЄБА. Опитування проводилося з 14 листопада до 1 грудня. Партнер опитування у 2023 році – EY в Україні.

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