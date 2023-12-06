Податкові перевірки повертаються: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений місяць тому закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Про це повідомляється в картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.
Закон набуває чинності через день після публікації, хоча Рада голосувала за відновлення перевірок вже з 1 грудня.
Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці цього року.
У червні Верховна Рада, голосуючи за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо. У вересні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:
→ виробники й продавці підакцизної продукції;
→ гральний бізнес;
→ компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.
Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:
→ рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% у галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший ніж 50% у галузі;
→ виплата зарплати менше середньої у галузі;
→ дебіторська заборгованість удвічі більша, ніж кредиторська;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.
- У жовтні Верховна Рада ухвалила другий законопроєкт, потрібний для продовження співпраці з МВФ, – про довічний фінмоніторинг чиновників.