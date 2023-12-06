UA
Увійти
UA
Без реклами Підтримати
Увійти
  1. Головна
  2. Фінанси
  3. Економіка
  4. Податкові перевірки повертаються: Зеленський підписав закон

Податкові перевірки повертаються: Зеленський підписав закон

Президент із затримкою, але підписав закон, що вже з грудня скасовує мораторій на податкові перевірки бізнесу
Андрій Водяний Андрій Водяний
Cтарший редактор новин
Податкові перевірки повертаються: Зеленський підписав закон
Фото: depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений місяць тому закон про скасування мораторію на податкові перевірки. Про це повідомляється в картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Закон набуває чинності через день після публікації, хоча Рада голосувала за відновлення перевірок вже з 1 грудня.

Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці цього року.

У червні Верховна Рада, голосуючи за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо. У вересні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.

Читайте також
Податкові перевірки ще до зняття мораторію стали найбільшою проблемою бізнесу

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:

→ виробники й продавці підакцизної продукції;
→ гральний бізнес;
→ компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

→ рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% у галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший ніж 50% у галузі;
→ виплата зарплати менше середньої у галузі;
→ дебіторська заборгованість удвічі більша, ніж кредиторська;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Liga.net без реклами
60 грн на місяць, або 600 грн на рік.
Підписатись
Відключити
Популярне
Відключити
Думки
Всі думки
Відключити
Відключити