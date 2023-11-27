Податкові перевірки ще до зняття мораторію стали найбільшою проблемою бізнесу

Результати податкових перевірок вийшли на перше місце за кількістю скарг, які отримує Рада бізнес-омбудсмена в Україні. Про це розказав в інтерв’ю LIGA.net Роман Ващук, колишній канадський дипломат, який із січня 2022 року працює бізнес-омбудсменом в Україні.

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"Дійсно, зараз спостерігається зростання кількості нарікань на податкові перевірки. Останнім часом у нашій статистиці такі скарги впродовж року перемістились на перше місце з другого. І це при тому, що діють певні обмеження і відновлення перевірок не є повномасштабним. Наступне відновлення повноважень податковою може мати результатом ще масштабніший рівень скарг", – сказав Ващук.

Він припустив, що це пов'язано з "сумною українською традицією", коли податківець не може повернутися з перевірки без результату.

"Інколи це на межі абсурду", – визнав Ващук.

Він навів приклад компанії, якій виписали штраф в 1 млн грн за описку в адресі. В одному формулярі компанія вказала номер "41", а в іншому – "41-А", і Державна податкова служба розцінила це як приховування акцизного складу.

Іншу компанію оштрафували на 2 млн грн, бо в одній з форм онлайн-звітності не було коду нової об'єднаної територіальної громади, і фірма обрала з наявних, а він виявився неправильним.

На другому місці за кількістю скарг – невиконання судових рішень, а найбільша проблема минулого року – зупинення податкових накладних – відійшла на третє місце.

"Ми не знаємо зараз, це зменшення – воно через покращення адміністрування, чи просто бізнес уже звик до цього, змучився, не скаржиться та шукає свої шляхи розв'язання проблем. А, можливо, фокус уваги податківців просто наразі змістився із СМКОР (Система моніторингу критеріїв оцінки ризиків. – Ред.) на податкові перевірки", – сказав Ващук.