Кабмін ухвалив зміни, які мають зменшити відсоток блокування податкових накладних

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок ухвалив зміни до постанови №1165 про порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПР/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зміни спрямовані на вдосконалення критеріїв ризиковості платника ПДВ, щоб сумлінні платники податків не отримували ризиковий статус.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розказав, що зміни до постанови №1165 були розроблені разом з експертами, профільними асоціаціями, Радою бізнес-омбудсмена, Мінфіном та Державною податковою службою.

Вони передбачають вдосконалення показників позитивної податкової історії (ППІ), яка має прямий вплив на процес реєстрації ПН/РК.

Платник відповідатиме ППІ, якщо:

У платника протягом останніх шести послідовних місяців 75% від усього обсягу придбання сформовано щонайбільше по чотирьох УКТЗЕД та 75% від усього обсягу постачання – по одному УКТЗЕД.

Середньомісячна сума податку на доходи фізичних осіб за останні 12 місяців більша за суму ПДФО, розраховану з подвійної мінімальної заробітної плати, та середньомісячна чисельність у такому періоді не менш ніж п'ять осіб.

Сплачено 1 млн грн за ПДВ.

За пів року до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

→ щодо усіх зупинених ПН/РК подані пояснення;

→ щодо усіх поясненнях, за якими настав граничний строк розгляду, ухвалені позитивні рішення;

→ у поточних ПН/РК зазначені УКТЗЕД, щодо яких були ухвалені позитивні рішення;

→ відсутній "стрибок" проти попереднього року за УКТЗЕД, щодо якого були ухвалені позитивні рішення (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 раза найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік);

→ щомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів перевищує 500 000 гривень.

Якщо за 36 місяців до подання ПН/РК для реєстрації виконуються умови:

→ відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів;

→ своєчасно подана звітність;

→ своєчасно зареєстровані ПН/РК;

→ середньомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів перевищує 500 000 грн;

→ у поточному місяці "навантаження" понад 5% та відсутній "стрибок" із ПДВ щодо попереднього року (не більш ніж у 1,4 раза).