UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин принял изменения, которые должны снизить процент блокирования налоговых накладных

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 18:08
Кабмин принял изменения, которые должны снизить процент блокирования налоговых накладных - Фото
Фото: пресс-служба Кабинета министров

Кабинет министров на заседании во вторник принял изменения в постановление №1165 о порядке остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Изменения направлены на усовершенствование критериев рисковости плательщика НДС, чтобы добросовестные налогоплательщики не получали рискового статуса.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что изменения в постановление №1165 были разработаны вместе с экспертами, профильными ассоциациями, Советом бизнес-омбудсмена, Минфином и Государственной налоговой службой.

Они предусматривают усовершенствование показателей положительной налоговой истории (ПНИ), которая имеет прямое влияние на процесс регистрации НН/РК.

Плательщик будет отвечать ПНИ, если:

  • У плательщика в течение последних шести последовательных месяцев 75% всего объема приобретения сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% всего объема поставки – по одному УКТВЭД.
  • Среднемесячная сумма налога на доходы физических лиц за последние 12 месяцев больше суммы НДФЛ, рассчитанной с двойной минимальной заработной платы, и среднемесячная численность в таком периоде не менее пяти человек.
  • Уплачено 1 млн грн по НДС.
  • За полгода до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

→ по всем остановленным НН/РК даны пояснения;
→ по всем объяснениям, по которым наступил предельный срок рассмотрения, приняты положительные решения;
→ в текущих НН/РК указаны УКТВЭД, в отношении которых были приняты положительные решения;
→ отсутствует "скачок" по сравнению с предыдущим годом по УКТВЭД, по которому были приняты положительные решения (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год);
→ ежемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 гривень.

  • Если за 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

→ отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов;
→ своевременно представлена отчетность;
→ своевременно зарегистрированы НН/РК;
→ среднемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 грн;
→ в текущем месяце "нагрузка" больше 5% и отсутствует "скачок" по НДС по отношению к предыдущему году (не более чем в 1,4 раза).

  • Совет бизнес-омбудсмена в мае 2023 года сообщил, что 70% жалоб от бизнеса касаются налоговых вопросов. Более 40% активных налогоплательщиков столкнулись с блокировкой налоговых накладных.
  • В августе Гетманцев сказал, что Кабинет министров готовит изменения, которые должны вдвое снизить процент блокирования налоговых накладных.
Андрей Водяный
кабминналогиналоговаяДаниил Гетманцев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 