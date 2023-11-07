Кабмин принял изменения, которые должны снизить процент блокирования налоговых накладных
Кабинет министров на заседании во вторник принял изменения в постановление №1165 о порядке остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что изменения в постановление №1165 были разработаны вместе с экспертами, профильными ассоциациями, Советом бизнес-омбудсмена, Минфином и Государственной налоговой службой.
Они предусматривают усовершенствование показателей положительной налоговой истории (ПНИ), которая имеет прямое влияние на процесс регистрации НН/РК.
Плательщик будет отвечать ПНИ, если:
- У плательщика в течение последних шести последовательных месяцев 75% всего объема приобретения сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% всего объема поставки – по одному УКТВЭД.
- Среднемесячная сумма налога на доходы физических лиц за последние 12 месяцев больше суммы НДФЛ, рассчитанной с двойной минимальной заработной платы, и среднемесячная численность в таком периоде не менее пяти человек.
- Уплачено 1 млн грн по НДС.
- За полгода до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:
→ по всем остановленным НН/РК даны пояснения;
→ по всем объяснениям, по которым наступил предельный срок рассмотрения, приняты положительные решения;
→ в текущих НН/РК указаны УКТВЭД, в отношении которых были приняты положительные решения;
→ отсутствует "скачок" по сравнению с предыдущим годом по УКТВЭД, по которому были приняты положительные решения (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год);
→ ежемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 гривень.
- Если за 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:
→ отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов;
→ своевременно представлена отчетность;
→ своевременно зарегистрированы НН/РК;
→ среднемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 грн;
→ в текущем месяце "нагрузка" больше 5% и отсутствует "скачок" по НДС по отношению к предыдущему году (не более чем в 1,4 раза).
- Совет бизнес-омбудсмена в мае 2023 года сообщил, что 70% жалоб от бизнеса касаются налоговых вопросов. Более 40% активных налогоплательщиков столкнулись с блокировкой налоговых накладных.
- В августе Гетманцев сказал, что Кабинет министров готовит изменения, которые должны вдвое снизить процент блокирования налоговых накладных.
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