Кабмин принял изменения, которые должны снизить процент блокирования налоговых накладных

Кабинет министров на заседании во вторник принял изменения в постановление №1165 о порядке остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Изменения направлены на усовершенствование критериев рисковости плательщика НДС, чтобы добросовестные налогоплательщики не получали рискового статуса.



Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что изменения в постановление №1165 были разработаны вместе с экспертами, профильными ассоциациями, Советом бизнес-омбудсмена, Минфином и Государственной налоговой службой.

Они предусматривают усовершенствование показателей положительной налоговой истории (ПНИ), которая имеет прямое влияние на процесс регистрации НН/РК.

Плательщик будет отвечать ПНИ, если:

У плательщика в течение последних шести последовательных месяцев 75% всего объема приобретения сформировано не более чем по четырем УКТВЭД и 75% всего объема поставки – по одному УКТВЭД.

Среднемесячная сумма налога на доходы физических лиц за последние 12 месяцев больше суммы НДФЛ, рассчитанной с двойной минимальной заработной платы, и среднемесячная численность в таком периоде не менее пяти человек.

Уплачено 1 млн грн по НДС.

За полгода до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

→ по всем остановленным НН/РК даны пояснения;

→ по всем объяснениям, по которым наступил предельный срок рассмотрения, приняты положительные решения;

→ в текущих НН/РК указаны УКТВЭД, в отношении которых были приняты положительные решения;

→ отсутствует "скачок" по сравнению с предыдущим годом по УКТВЭД, по которому были приняты положительные решения (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год);

→ ежемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 гривень.

Если за 36 месяцев до подачи НН/РК для регистрации выполняются условия:

→ отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов;

→ своевременно представлена отчетность;

→ своевременно зарегистрированы НН/РК;

→ среднемесячный объем сделок за последние шесть отчетных периодов превышает 500 000 грн;

→ в текущем месяце "нагрузка" больше 5% и отсутствует "скачок" по НДС по отношению к предыдущему году (не более чем в 1,4 раза).