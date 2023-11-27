Налоговые проверки еще до снятия моратория стали самой большой проблемой бизнеса

Результаты налоговых проверок вышли на первое место по количеству жалоб, которые получает Совет бизнес-омбудсмена в Украине. Об этом рассказал в интервью LIGA.net Роман Ващук, бывший канадский дипломат, с января 2022 года работающий бизнес-омбудсменом в Украине.

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"Действительно, сейчас наблюдается рост количества нареканий на налоговые проверки. В последнее время в нашей статистике такие жалобы в течение года переместились на первое место со второго. И это при том, что действуют определенные ограничения и возобновление проверок не полномасштабно. Следующее восстановление полномочий налоговой может иметь результатом еще более масштабный уровень жалоб", — сказал Ващук.

Он предположил, что это связано с "печальной украинской традицией", когда налоговик не может вернуться из проверки без результата.

"Иногда это на грани абсурда", — признал Ващук.

Он привел пример компании, которой выписали штраф в 1 млн грн за описку в адресе. В одном формуляре компания указала номер "41", а в другом – "41-А", и Государственная налоговая служба расценила это как сокрытие акцизного склада.

Другую компанию оштрафовали на 2 млн грн, потому что в одной из форм онлайн-отчетности не было кода новой объединенной территориальной общины, и фирма выбрала из имеющихся, а он оказался неправильным.

На втором месте по количеству жалоб – невыполнение судебных решений, а самая большая проблема прошлого года – остановка налоговых накладных – отошла на третье место.

"Мы не знаем сейчас, это уменьшение – оно из-за улучшения администрирования, или просто бизнес уже привык к этому, измучился, не жалуется и ищет свои пути решения проблем. А, возможно, фокус внимания налоговиков просто сместился со СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков. – Ред.) на налоговые проверки", — сказал Ващук.