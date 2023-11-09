Рада скасувала мораторій на податкові перевірки з 1 грудня

Верховна Рада у четвер, 9 листопада, проголосувала у другому читанні та цілому законопроєкт №10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки з 1 грудня. Його підтримав 231 депутат при 226 мінімально необхідних, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року.

За словами Железняка, законопроєкт майже не змінився, порівнюючи з першим читанням, крім дати повернення перевірок (у першому читанні була дата 1 листопада) та рішення зберегти мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп до грудня 2024 року.

У червні Верховна Рада, голосуючи за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо. У вересні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.

З 1 грудня 2023 року до 31 грудня 2024 року документальні планові перевірки можуть відбуватися у:

→ виробників і продавців підакцизної продукції;

→ грального бізнесу;

→ компаній, які надають фінансові та платіжні послуги;

→ нерезидентів, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

→ рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі;

→ рівень сплати ПДВ менший ніж 50% по галузі;

→ виплата зарплати менше середньої по галузі;

→ дебіторська заборгованість у два рази більша, ніж кредиторська;

→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.