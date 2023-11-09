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Рада отменила мораторий на налоговые проверки с 1 декабря

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 11:03
Рада отменила мораторий на налоговые проверки с 1 декабря - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада в четверг, 9 ноября, проголосовала во втором чтении и целом законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 декабря. Его поддержал 231 депутат при 226 минимально необходимых, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Возобновление проверок бизнеса – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года.

По словам Железняка, законопроект почти не изменился по сравнению с первым чтением, кроме даты возвращения проверок (в первом чтении была дата 1 ноября) и решения сохранить мораторий на проверки ФОП первой и второй групп до декабря 2024 года.

В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года документальные плановые проверки могут проходить у:

→ производителей и продавцов подакцизной продукции;
→ игорного бизнеса;
→ компаний, оказывающих финансовые и платежные услуги;
→ нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут осуществляться, если те отвечают хотя бы одному из критериев:

→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;
→ уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;
→ выплата зарплаты меньше средней по отрасли;
→ дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;
→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% суммы годового дохода.

Андрей Водяный

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