Рада отменила мораторий на налоговые проверки с 1 декабря

Верховная Рада в четверг, 9 ноября, проголосовала во втором чтении и целом законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 декабря. Его поддержал 231 депутат при 226 минимально необходимых, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Возобновление проверок бизнеса – одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года.

По словам Железняка, законопроект почти не изменился по сравнению с первым чтением, кроме даты возвращения проверок (в первом чтении была дата 1 ноября) и решения сохранить мораторий на проверки ФОП первой и второй групп до декабря 2024 года.

В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.

С 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года документальные плановые проверки могут проходить у:

→ производителей и продавцов подакцизной продукции;

→ игорного бизнеса;

→ компаний, оказывающих финансовые и платежные услуги;

→ нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.

Проверки других налогоплательщиков могут осуществляться, если те отвечают хотя бы одному из критериев:

→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;

→ уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;

→ выплата зарплаты меньше средней по отрасли;

→ дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;

→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% суммы годового дохода.