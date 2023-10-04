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"Два ключевых элемента". МВФ ожидает законов о PEP и возобновление проверок бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 19:49
Фото: EPA

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в ближайшие недели принятия Украиной законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновлении налоговых проверок бизнеса. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

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"Я считаю, что это два ключевых элемента", – цитирует Интерфакс-Украина слова Грея на пресс-конференции в Киеве по итогам визита делегации МВФ в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования с Украиной.

Грей добавил, что дополнительно проводятся переговоры с украинской стороной о концептуальных замечаниях к государственной программе кредитования "5-7-9".

Глава миссии МВФ отметил, что важным стало недавнее принятие закона о возобновлении электронного декларирования чиновниками имущества, а также внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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"Прямо сейчас, относительно структурных реформ или структурных показателей в рамках нашей программы, есть ряд мер, которые мы рассмотрим во втором пересмотре, преимущественно в сферах государственного управления, борьбы с коррупцией и налогово-бюджетной политике", – подытожил он.

Грей также сообщил, что все количественные цели для второго просмотра программы, установленные на конец июня, Украина выполнила, и это важная отправная точка и важное достижение.

Накануне глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики комитета Даниил Гетманцев говорил, что позиция МВФ "допускает маневр" по вопросу возобновления проверок бизнеса. Они могут остаться частичными, а не тотальными.

О возвращении пожизненного финмониторинга чиновников МВФ не допускает компромиссов.

Вера Касиян
проверки бизнесаМВФналогипожизненный финмониторингГэвин Грей
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