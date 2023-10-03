"Есть простор для маневра". Гетманцев о позиции МВФ по возобновлению проверок бизнеса
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики комитета Даниил Гетманцев утверждает, что позиция Международного валютного фонда "допускает маневр" в вопросе возобновления проверок бизнеса. Они могут остаться частичными, а не тотальными, написал он в Telegram.
"Не хочу забегать наперед, но определенный маневр относительно частичного (а не полного, как предлагает Кабмин) возобновления проверок есть. Углубим консультации", – сообщил Гетманцев.
Что касается возвращения пожизненного финмониторинга чиновников – "извините, коллеги – без вариантов".
"Надо принимать", – сказал глава финкомитета.
Ранее Гетманцев говорил, что возобновление финансового мониторинга политически значимых лиц является самым сложным из структурных маяков МВФ для Украины.
5 сентября Кабинет министров одобрил законопроект об отмене моратория на налоговые проверки бизнеса. Их должны были возобновить с 1 октября.
Однако проверки, запрещенные во время военного положения, возобновили частично – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. А Международный валютный фонд требовал возврата налоговых проверок, поэтому не засчитает "маяк", заявил первый заместитель парламентского налогового комитета Ярослав Железняк.
Что касается закона о банках (очевидно, речь идет о законопроекте о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков №9656), то, по словам нардепа, МВФ "идея полностью разделяется, есть необходимость обсудить детали до второго чтения".
- Второй транш от МВФ в размере $890 млн. Украина получила в конце июня 2023 года, а первый транш в $2,7 млрд – сразу после утверждения программы в начале апреля.
- После первого пересмотра кредитной программы, следствием которого стало выделение второго транша, МВФ расширил список требований к Украине.
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