Рада сделала шаг к возвращению пожизненного финмониторинга чиновников
Верховная Рада в четверг, 21 сентября, приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически важных лиц. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Проект за основу поддержали 260 депутатов.
"Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип "once pep-forever pep" (т.е. пожизненный финмониторинг. – Ред.). Также создается реестр PEP-ов", – отметил Железняк.
Установление рискоориентированного подхода, отвечающего стандартам FATF, является одним из обязательств Украины в рамках кредитной программы Международного валютного фонда. Этот пункт должен быть исполнен до конца сентября этого года.
Также это последнее условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они подвергаются такому мониторингу только в течение трех лет после ухода с должности.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что возвращение финансового мониторинга политически значимых лиц является самым сложным из структурных маяков МВФ для Украины.
- В июне 2023 года НБУ обязал банки применять рискоориентированный подход к клиентам, являющимся политически значимыми лицами.
- Нацбанк также смягчил отдельные требования к PEP-ам, повысив им лимиты на объемы финансовых операций с 200 000 грн за квартал до 400 000 грн в месяц без установления источников состояния.
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