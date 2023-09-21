Рада сделала шаг к возвращению пожизненного финмониторинга чиновников

Верховная Рада в четверг, 21 сентября, приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически важных лиц. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Проект за основу поддержали 260 депутатов.

"Фактически вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип "once pep-forever pep" (т.е. пожизненный финмониторинг. – Ред.). Также создается реестр PEP-ов", – отметил Железняк.

Справка. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, занимающие или занимавшие важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Установление рискоориентированного подхода, отвечающего стандартам FATF, является одним из обязательств Украины в рамках кредитной программы Международного валютного фонда. Этот пункт должен быть исполнен до конца сентября этого года.

Также это последнее условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они подвергаются такому мониторингу только в течение трех лет после ухода с должности.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что возвращение финансового мониторинга политически значимых лиц является самым сложным из структурных маяков МВФ для Украины.