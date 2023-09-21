Рада зробила крок до повернення довічного фінмоніторингу чиновників

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Проєкт за основу підтримали 260 депутатів.

"Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип "once pep-forever pep" (тобто пожиттєвий фінмоніторинг. – Ред.). Також створюється реєстр PEP-ів", – зазначив Железняк.

Довідка. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які займають чи займали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

Встановлення ризикоорієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF, є одним із зобов'язань України в межах кредитної програми Міжнародного валютного фонду. Цей пункт має бути виконаний до кінця вересня цього року.

Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадають під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев казав, що повернення фінансового моніторингу політично значущих осіб є найскладнішим зі структурних маяків МВФ для України.