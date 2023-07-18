Гетманцев назвал самый сложный маяк МВФ. Это возвращение "вечного" финмониторинга для PEP
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что самым сложным из структурных маяков МВФ для Украины является возвращение финансового мониторинга политически значимых лиц. Об этом Гетманцев заявил в интервью LIGA.net.
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"Еще вопрос финансового мониторинга PEP-ов [Политически значимые лица (англ. PEP) – LIGA.net]. Политически, наверное, – самый сложный из всего этого", – сказал он.
Кроме этого, по мнению Гетманцева, сложно будет возобновить декларирование доходов государственными служащими "вместе с упрощением декларирования активов с привязкой к определенным базам данных и реестрам".
"Работы много, но и времени достаточно. Несколько маяков перекликаются с выполнением рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении. Все это в интересах нашего государства, и я не вижу здесь ничего такого, что мы не смогли бы выполнить", – подытожил народный депутат.
Установление рискоориентированного подхода, отвечающего стандартам FATF, является одним из обязательств Украины в рамках кредитной программы Международного валютного фонда. До конца сентября Украина должна вернуть "пожизненный" финансовый мониторинг PEP-ов вместо трехлетнего.
В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они будут подвергаться такому мониторингу только в течение трех лет после ухода с должности.
В июне 2023 года НБУ обязал банки применять риск-ориентированный подход к клиентам, являющимся политически значимыми лицами.
Нацбанк также смягчил отдельные требования к PEP-ам, повысив им лимиты на объемы финансовых операций с 200 000 грн за квартал до 400 000 грн в месяц без установления источников состояния.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
- Требование о возвращении довоенного налогового режима (законопроект №8401) Украине разрешили отложить на месяц – до 1 августа.
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