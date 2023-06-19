НБУ запретил банкам дискриминировать политически значимых лиц

Национальный банк обязал банки применять риск-ориентированный подход к клиентам, являющимися политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP-ы). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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В положении об осуществлении банками финансового мониторинга теперь указано, что банк должен присваивать обоснованный уровень риска и не имеет права отказывать в обслуживании политически значимым лицам просто потому, что они политически значимые лица.

За дискриминацию банки будут нести ответственность.

"Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска PEP-ам. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEP-ам должно быть должным образом обосновано. Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательному отказу таким клиентам в обслуживании", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, занимающие или занимавшие важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Нацбанк также смягчил отдельные требования к PEP-ам, повысив им лимиты на объемы финансовых операций с 200 000 грн за квартал до 400 000 грн в месяц без установления источников состояния.

Установление риск-ориентированного подхода, отвечающего стандартам FATF, является одним из обязательств Украины в рамках кредитной программы Международного валютного фонда. До конца сентября Украина должна вернуть "пожизненный" финансовый мониторинг PEP-ов вместо трехлетнего.