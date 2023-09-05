Кабмин одобрил отмену моратория на проверки бизнеса. Но МВФ "маяк" не засчитает

Кабинет министров одобрил законопроект об отмене моратория на налоговые проверки бизнеса. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Проверки возобновят с 1 октября.

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Но Международный валютный фонд не засчитывает Украине выполнение "маяка" по законопроекту №8401 и требует возврата налоговых проверок, заявил первый заместитель парламентского налогового комитета Ярослав Железняк.

30 июня парламент принял во втором чтении законопроект №8401 об отмене военных налоговых льгот. Возврат довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Однако проверки для бизнеса, запрещенные во время военного положения, возобновили частично – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

МВФ не засчитывает выполнение этого маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта в части налоговых проверок, утверждает Железняк.

По его словам, в финальной версии №8401 была значительно лучше редакция, где фактически проверки возвращались только для предприятий от 40 млн грн оборота. Но "в последний момент" внесли правки, которые не были согласованы с МВФ.