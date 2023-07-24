В Украине резко увеличилось количество налоговых должников: аудит

За последние несколько лет в Украине резко увеличилось количество налоговых должников, среди юридических лиц этот показатель вырос на десятки процентов, среди физических лиц – в разы. Об этом сообщила Счетная палата со ссылкой на аудит эффективности выполнения полномочий налоговыми органами.

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Анализ касался 2020-2022 годов и первого квартала 2023 года.

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Проверка Счетной палаты показала, что налоговый реестр содержит записи о 43 млн физических лиц – налогоплательщиках, то есть больше, чем все население Украины. При этом в реестре содержится информация о суммах доходов и налогов лишь о каждом десятом физическом лице.

Количество юридических лиц – налогоплательщиков в Украине на 1 апреля 2023 года составило почти 1,7 млн (на 8% больше, чем на начало 2021 года).

"Аудит Счетной палаты выявил несколько негативных тенденций", – говорится в сообщении.

Первая из них – это стремительный рост числа плательщиков, имеющих налоговый долг. Среди юридических лиц количество должников увеличилось на 73% (со 102 000 до 176 000), среди физических лиц – в 4,5 раза (с 733 000 до более чем 3 млн). Сумма налогового долга выросла на 40% и 46% соответственно.

Также увеличилось количество плательщиков, не представляющих налоговую отчетность или отчитывающихся об отсутствии деятельности. С 2020 по 2022 год среди юридических лиц этот показатель вырос с 20 до 29%.

90% украинского бизнеса прибегают к схемам оптимизации налогов.

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