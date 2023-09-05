Кабмін схвалив скасування мораторію на перевірки всього бізнесу з 1 жовтня

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Перевірки відновлять з 1 жовтня.

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Законопроєкт передбачає відновлення документальних (планових і позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

30 червня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг. Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Однак перевірки для бізнесу, заборонені на час воєнного стану, відновили частково - для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Але Міжнародний валютний фонд не зараховує Україні виконання "маяка" за законопроєктом №8401 і вимагає повернення податкових перевірок, заявив перший заступник парламентського податкового комітету Ярослав Железняк.

МВФ не зараховує виконання цього маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту в частині податкових перевірок, стверджує Железняк.

За його словами, у фінальній версії №8401 була значно краща редакція, де фактично перевірки поверталися тільки для підприємств від 40 млн грн обороту. Але "в останню мить" внесли правки, які не було погоджено з МВФ.

ОНОВЛЕНО. Рішення Кабміну прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що дізнався про схвалення законопроєкт про відновлення перевірок усього бізнесу "з неабияким подивом".

"Маю надію, що уряд та пан Шурма (заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. – ред.) так саме весело зберуть на цей законопроєкт голоси в залі, як весело збивали компромісну, погоджену з МВФ норму про часткове поновлення перевірок виключно для ризикових платників, в законопроєкті 8401", – зазначив голова профільного комітету.

Раніше Гетманцев казав, що єдиним органом, що займатиметься перевірками бізнесу, про необхідність створення якого заявляв президент Зеленський, має стати Бюро економічної безпеки після його перезапуску.