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Зеленський підписав закон про повернення довоєнного податкового режиму. Це "маяк" МВФ

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26.07.2023, 17:49
Зеленський підписав закон про повернення довоєнного податкового режиму. Це
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений у кінці червня законопроєкт про скасування єдиного податку 2% і часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу. Про це повідомили голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

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"Законопроєкт 8401 став законом. Користуйтеся", – написав Гетманцев у Telegram.

Ухвалений закон містить такі основні положення:

→ скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу з 1 серпня;
→ скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій);
→ часткове відновлення документальних перевірок – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;
→ відновлення штрафів за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Водночас встановлюється зменшений розмір штрафних санкцій (25% та 50% вартості товару замість 100% і 150% відповідно) за незастосування РРО (до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 1 серпня 2025 року).

Повний текст законопроєкту доступний на сайті парламенту.

Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Повернення довоєнних податків – одне із зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Читайте також: Повернення довоєнного податкового режиму принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця – Гетманцев

Андрій Водяний
Володимир ЗеленськийзаконопроєктподаткиОфіс президентаМВФ
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