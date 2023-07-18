Повернення довоєнного податкового режиму принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця

Законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету. Такі розрахунки навів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, це мінімальна сума і надходження можуть бути більшими.

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"Біля 1,5 млрд грн на місяць прямих надходжень. Але це мінімум, бо є певні параметри, комбінація яких може мати наслідком ще більші надходження", – сказав Гетманцев.

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