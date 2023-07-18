Повернення довоєнного податкового режиму принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця
18.07.2023, 12:36
Фото: depositphotos.com
Законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету. Такі розрахунки навів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, це мінімальна сума і надходження можуть бути більшими.
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"Біля 1,5 млрд грн на місяць прямих надходжень. Але це мінімум, бо є певні параметри, комбінація яких може мати наслідком ще більші надходження", – сказав Гетманцев.
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- 30 червня ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт №8401. Набрання чинності ним відбудеться 1 серпня 2023 року. Тож з 1 серпня буде скасовано воєнні податкові пільги та спецгрупу ЄП. До того ж розпочнуться перевірки ДПС, але не для всіх.
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