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Повернення довоєнного податкового режиму принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:36
Повернення довоєнного податкового режиму принесе в бюджет 1,5 млрд грн щомісяця - Фото
Фото: depositphotos.com

Законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг має забезпечити близько 1,5 млрд грн на місяць додаткових надходжень до бюджету. Такі розрахунки навів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, це мінімальна сума і надходження можуть бути більшими. 

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"Біля 1,5 млрд грн на місяць прямих надходжень. Але це мінімум, бо є певні параметри, комбінація яких може мати наслідком ще більші надходження", – сказав Гетманцев. 

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Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

  • 30 червня ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт №8401. Набрання чинності ним відбудеться 1 серпня 2023 року. Тож з 1 серпня буде скасовано воєнні податкові пільги та спецгрупу ЄП. До того ж розпочнуться перевірки ДПС, але не для всіх. 

Наталія Софієнко
податкові пільгиДержбюджетДанило Гетманцевдовоєнні податки
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