Возврат довоенного налогового режима принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно
18.07.2023, 12:36
Фото: depositphotos.com
Законопроект №8401 по отмене военных налоговых льгот должен обеспечить около 1,5 млрд грн в месяц дополнительных поступлений в бюджет. Такие расчеты привел глава налогового комитета Верховной РадыДаниил Гетманцев в интервью LIGA.net .
По его словам, это минимальная сумма и поступления могут быть больше.
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"Около 1,5 млрд грн в месяц прямых поступлений. Но это минимум, потому что есть определенные параметры, комбинация которых может повлечь еще большие поступления", – сказал Гетманцев.
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- 30 июня ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект №8401 . Вступление в силу им состоится 1 августа 2023 года. Так что с 1 августа будут отменены военные налоговые льготы и спецгруппа ЕП. К тому же, начнутся проверки ГНС, но не для всех.
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