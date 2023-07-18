Возврат довоенного налогового режима принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно

Законопроект №8401 по отмене военных налоговых льгот должен обеспечить около 1,5 млрд грн в месяц дополнительных поступлений в бюджет. Такие расчеты привел глава налогового комитета Верховной РадыДаниил Гетманцев в интервью LIGA.net .

По его словам, это минимальная сумма и поступления могут быть больше.

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"Около 1,5 млрд грн в месяц прямых поступлений. Но это минимум, потому что есть определенные параметры, комбинация которых может повлечь еще большие поступления", – сказал Гетманцев.

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