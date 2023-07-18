UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Возврат довоенного налогового режима принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 12:36
Возврат довоенного налогового режима принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно - Фото
Фото: depositphotos.com

Законопроект №8401 по отмене военных налоговых льгот должен обеспечить около 1,5 млрд грн в месяц дополнительных поступлений в бюджет. Такие расчеты привел глава налогового комитета Верховной РадыДаниил Гетманцев в интервью LIGA.net .

По его словам, это минимальная сумма и поступления могут быть больше.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Около 1,5 млрд грн в месяц прямых поступлений. Но это минимум, потому что есть определенные параметры, комбинация которых может повлечь еще большие поступления", – сказал Гетманцев.

Читайте также
Гетманцев о реформировании налоговой, БЭБ, "скрутки", фальсификат и сговор обменников

Возврат довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

  • 30 июня ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект №8401 . Вступление в силу им состоится 1 августа 2023 года. Так что с 1 августа будут отменены военные налоговые льготы и спецгруппа ЕП. К тому же, начнутся проверки ГНС, но не для всех. 

Наталия Софиенко
госбюджетдовоенные налогиДаниил Геманцев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 