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Рада отменила единый налог 2% с 1 августа, мораторий на проверки бизнеса сняли частично

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 15:17
Рада отменила единый налог 2% с 1 августа, мораторий на проверки бизнеса сняли частично - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в пятницу, 30 июня, проголосовала во втором чтении и в целом за возвращение довоенного налогового режима с 1 августа. Соответствующий законопроект №8401 поддержали 239 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Законопроект предусматривает:

→ отмену специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;
→ отмену права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);
→ частичное возобновление документальных проверок – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;
→ возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября.

По словам депутата, законопроект позволяет плательщикам единого налога 2% самостоятельно выбрать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Если он этого не сделает, то его автоматически вернут к той системе, где он был до начала большой войны. Новые компании в таком случае будут автоматически считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%.

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Андрей Водяный

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