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Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково

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30.06.2023, 15:17
Рада скасувала єдиний податок 2% з 1 серпня, мораторій на перевірки бізнесу зняли частково - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у п'ятницю, 30 червня, проголосувала в другому читанні та в цілому за повернення довоєнного податкового режиму з 1 серпня. Відповідний законопроєкт №8401 підтримали 239 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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Законопроєкт, передбачає:

→ скасування спеціального режиму єдиного податку зі ставкою 2% від суми доходу з 1 серпня;
→ скасування права на звільнення ФОП першої та другої груп від сплати єдиного податку (крім прифронтових територій);
→ часткове відновлення документальних перевірок – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг;
→ відновлення штрафів за порушення податкового законодавства і порядку використання касових апаратів (РРО/ПРРО) з 1 жовтня. Водночас, встановлюється зменшений розмір штрафу штрафних санкцій (25% та 50% вартості товару замість 100% і 150% відповідно) за незастосування РРО (до закінчення воєнного стану, але не довше ніж до 1 серпня 2025 року).

За словами депутата, законопроєкт дозволяє платникам єдиного податку 2% самостійно обрати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Якщо він цього не зробить, його автоматично повернуть на систему, на якій він перебував до початку великої війни. Нові компанії в такому разі автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Андрій Водяний

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