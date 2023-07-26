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Зеленский подписал закон о возвращении довоенного налогового режима. Это "маяк" МВФ

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26.07.2023, 17:49
Зеленский подписал закон о возвращении довоенного налогового режима. Это
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал принятый в конце июня законопроект об отмене единого налога 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщили глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и его первый заместитель Ярослав Железняк.

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"Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь", – написал Гетманцев в Telegram.

Принятый закон содержит такие основные положения:

→ отмена специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;
→ отмена права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);
→ частичное возобновление документальных проверок – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;
→ возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября. В то же время устанавливается уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года).

Полный текст законопроекта доступен на сайте парламента.

Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Читайте также: Возвращение довоенного налогового режима принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно – Гетманцев

Андрей Водяный
Владимир ЗеленскийМВФзаконопроектналогиофис президента
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